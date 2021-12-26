Поджаристая блондинка: Ольга Бузова похвасталась «стальным» прессом в объятиях финалистов «Звезд в Африке»

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Ольги Бузовой появилась фотография из Африки. Знаменитость продемонстрировала финалистов шоу «Звезды в Африке» и свой пресс.

Бузова не раз хвасталась своим трудолюбием на тренировках в спортивном зале. Знаменитость отмечала, что накачала упругий «орех». А вот выдающимся бюстом Ольга не отличается. Но это совсем не огорчает блондинку.

Бузова обожает смелые наряды. Недавно телеведущая опубликовала снимок своего поджаристого тела в кроп-топе и юбке до пола с разрезом.

«Вот они, финалисты шоу «Звезды в Африке» Юлия Гаврилина и Вячеслав Малафеев. Не пропустите сегодня финал самого громкого шоу 2021 года на ТНТ. Кого вы ожидали увидеть финале? За кого болеете?», – поинтересовалась Ольга.

К слову, голоса в комментариях под фото разделились.

Напомним, недавно Ольга Бузова высмеяла танцующую на открытии элитного караоке девушку. Знаменитость отметила, что больше никогда не придет в заведение, где рады вульгарным дамам.

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