Такой ловкий: Авербух доверил сыну кофейную чашку на кухне, а карапуз цепко ее схватил

Лиза Арзамасова в полном восторге: в их с мужем семье царит полная гармония. Актриса из ситкома «Папины дочки» не может нарадоваться, наблюдая за тем, как Илья Авербух нянчится с малюткой-сыном Левушкой. Даже заглянув на кухню, чтобы попить кофе, постановщик ледовых шоу взял с собой малышка.

Лев гордо восседал на руках у отца, стараясь ему помочь с кружками. Илья Изяславич позволил сынишке взять чашечку, а карапуз цепко за нее схватился, чудом не уронив на пол. Многие поклонники считают, что Левушка очень похож на свою маму в детстве. Они уверены, что сын Арзамасовой пойдет по стопам отца и станет фигуристом. Но пока он еще только-только учится ползать.

«Ой… Вот это да! Папин помощник», — восторгалась Лиза, наблюдая за тем, как ее малютка-сын крепко схватил кружечку своими маленькими пальчиками. «Молодец, спасибо тебе… Он все сам», — похвалил сынишку Авербух. «Помог папе сделать кофе», — отметила мама Левушки.

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