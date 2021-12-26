«Ай, не толкай нас!»: 72-летняя Пугачева на снегоход не села, зато над молодым мужем подшутила

Примадонна со смехом наблюдала за тем, как Максим Галкин с визгом летел по снежному склону вместе с дочкой Лизой.

Шоумен Максим Галкин провел уикенд с семьей на свежем воздухе. Жизнь в деревне — это особое удовольствие. Естественно, такая снежная зима так и манит малышей на горку.

Взяв с собой снегоход муж Примадонны отправился на покатушки. Даже Алла Пугачева не усидела дома в такой мороз. Она не смогла пропустить эти зимние забавы.

Вот только сесть на санки певица не захотела, зато вдоволь подшучивала над молодым мужем, который с визгом летел по снежному склону с дочкой Лизой на снегоходе.

Шоумен буквально упрашивал Примадонну, чтобы она не подталкивала снегоход. Однако, судя по тому, как лихо с горки прямо к кирпичному забору подъехали Максим с Лизой, певица все-таки не удержалась.

«Ай, не толкай нас», — попросил певицу Максим. «Так, внимание! Давайте, быстрее!» — участвовала в зимних забавах Пугачева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.