«Нагиев бы затрепетал»: Рудова в трусиках-танга нырнула в воду «сдобой» кверху

Наталья Рудова из звезды сериала «Татьянин день» превратилась в секс-символа отечественного кино. Актриса в своем микроблоге то и дело публикует «горячие» снимки в купальниках, демонстрируя во всей красе то, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

К примеру, отдыхая на яхте звездная блондинка плюхнулась в воду, вильнув крепким «орешком» так, что поклонники не смогли не заметить ее обнаженные прелести пониже спины. Прыгнув «сдобой» кверху Рудова блеснула соблазнительными «бугорками», которые покрывали тонкие трусики-танга. Цвет купальника полностью сливался с оттенком кожи актрисы. Казалось, что Наталья и вовсе сверкнула «булочками», оставшись в костюме Евы.

«Нагиев бы затрепетал», «Сидим и ловим каждое движение», «Я залип, ребята! Хочется пересматривать и пересматривать», «Во дает! Какие прелести с пылу с жару», «Димка знает толк в лучших орешках», «Знойная красотка», «Ну горяча, что за озорная малышка??», «Вид сзади просто пушка!», «Взбодрила своими прелестями», «Поплавком в полете вильнула и плюхнулась в воду», «Русалочка 18+», — пишут фолловеры.

Кстати, вместе с Дмитрием Нагиевым актриса снимается в новом проекте. Поговаривают, что шоумен большой ценитель женской красоты. Судя по снимкам, на которых Наталья в шутку прижалась к актеру в объятиях, они неплохо поладили.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.