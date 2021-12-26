«Чувственный грех! А Гарик потерял сон»: пассия Харламова в стрингах приподняла тунику, обнажив крепкие ягодицы

После развода с Кристиной Асмус резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов выглядел поникшим и уставшим. Казалось, что шоумен полностью растворился в своих переживаниях. Дочь юмориста Анастасия осталась жить со своей звездной мамой, ну а комик мог только наведываться в дом бывшей жены, изредка навещая семью.

Однако, к удивлению поклонников, Гарик недолго оставался в холостяках. Не успел юморист развестись с Асмус, как тут же появились слухи, что он тайно встречается с 28-летней актрисой. В пассии Харламова записали обаятельную красотку Екатерину Ковальчук. И не ошиблись! Вскоре парочка блистала на ковровой дорожке, милуясь у всех на глазах.

Новая возлюбленная юмориста как две капли воды похожа на Кристину Асмус. Правда, актрисе есть, чем похвастаться на пляже. Так, к примеру, Ковальчук знает толк в позинге. Примерив тонкие стринги с туникой, пассия Харламова игриво обнажила «сдобные» прелести, показав «сочный» вид сзади.

«Чувственный грех! А Гарик потерял сон», «Ну и как в такую не влюбиться?? Харлашка из виду не упустил эти прелести», «Эффектная! Особенно хорош вид сзади», «Свою попку в стрингах поделила на два спелых орешка», «У Гарика, небось, нервные конвульсии?? Взревновал?», «Милашка!» — пишут фолловеры.

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