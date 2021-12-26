«Прости, Адель»: Виктория Бекхэм сняла, как ее муж поет и жарит каштаны в Рождество

25 декабря жители Европы и Америки отметили католическое Рождество. В этот особенный день знаменитая дизайнер и певица Виктория Бекхэм показала в Instagram, как долгожданный праздник прошел в ее семье.

47-летняя бизнесвумен сняла на видео, как ее звездный муж Дэвид жарит каштаны в домашнем камине, наряженный в красный колпак. При этом известный футболист напевает песню Нэта Кинга Коула The Christmas Song. Причем получается у него довольно неплохо. В смысле, петь. Хотя, каштаны, наверняка, тоже довольно вкусные.

«Кто-нибудь любит Рождество так же сильно, как мой муж?!» — подписала ролик Виктория.

В самом видео Дэвид заметил, что жена снимает его, и у них получился забавный диалог.

«Боже мой, он на самом деле… Ты очень стараешься с этим вокалом», — сказала супруга. «О, мне очень жаль, очень жаль. Прости, Адель», — отреагировал Бекхэм.

А в следующем посте Виктория поделилась фото, на котором она стоит с мужем, тремя сыновьями и дочерью под наряженной елкой.

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