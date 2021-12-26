Уютно у мамы Лизы в объятиях: Арзамасова «подловила» карапуза-сына в молочных ползунках у елочки

Илья Авербух в одном из своих интервью признался, что считает свою молодую 26-летнюю жену идеальной и самой заботливой мамой. По словам хореографа, он готов еще не раз стать отцом. Так, к примеру, Екатерина Стриженова желала молодоженам завести еще и лапочку-дочку. Против такого предложения постановщику ледовых шоу возразить нечего.

В Stories микроблога Лиза Арзамасова поделилась свежими домашними кадрами, запечатлев, как она украсила дом к Новому году. В гостиной актриса из ситкома «Папины дочки» нарядила новогоднюю елочку, она вся сияла в огоньках. На фоне «лесной красавицы» жена постановщика ледовых шоу «подловила» и карапуза-сына в молочных ползунках и шапочке.

«Смотри, какая собака… она совсем не кусака! Пойдем к папе на ледовое представление?? Или пока не пойдем? Мы же еще ходить не умеем», — ласково шептала малышу Лиза, укачивая сынишку на руках.

А Левушка внимательно слушал свою мамочку, словно понимая каждое ее нежное слово.

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