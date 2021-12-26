«Смотри, не продырявь!»: Клава Кока блеснула обнаженными бедрами, оседлав надувного фламинго

Клава Кока знает, как привлечь к себе внимание поклонников. В своем микроблоге юная певица вспомнила, как 17-летней девушкой пыталась штурмовать Москву на музыкальных конкурсах и часто слышала «нет» на фестивалях, и от именитых персон. Зато сейчас артистка блистает на Олимпе отечественной эстрады, записывая хиты и выступая с музыкантами, которые когда-то были ее кумирами.

В своем микроблоге Клава Кока то и дело публикует сексапильные снимки. Так, в трусиках-шортах под фольгу певица оседлала надувного розового фламинго, сверкнув своими крепкими гладкими бедрами.

«Ну что за шалунья??», «Бедный фламинго… такое он долго не забудет! Сама Кока уселась», «Смотри, не продырявь, а то в бассейне не поплаваешь!», «Ножки такие стройные», «Фигурка — топчик! Просто мечта», «Секси-штучка», «Озорница!» — пишут фолловеры.

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