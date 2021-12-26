«Колбасу не ем»: Бузова в трехцветной шубке и без макияжа запечатлелась в Минске

Телеведущая не побоялась показаться на камеру без косметики и укладки после вечеринки в клубе.

Ольга Бузова с каждым годом становится все популярнее. Она ведет передачи, снимается в кино и поет. Раньше Ольга смогла подружиться с Филиппом Киркоровым. Теперь в ее новом клипе снялся Даня Милохин.

Артистка не перестает удивлять публику. В последнее время она часто ездила в Минск, так как стала наставницей шоу «Х-Фактор». 25 декабря звезда отправилась на съемки финала, чтобы поболеть за свою команду.

После бурной ночи, которую Ольга провела в клубе, танцуя под хиты певица Джони, она не выспалась. В лифте артистка предстала в объемной трехцветной шубке из искусственного меха. В руках она держала сумку Louis Vuitton. Телеведущая была без укладки и макияжа. Она даже надела очки, а не линзы. Бузова старалась двигаться перед камерой.

«Пока ты спишь, я протаптываю снег», — сказала она.

«В самолете буду спать, колбасу не ем», — заявила она своему PR-директору.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что без косметики она смотрится еще моложе. «Олечка, ты очаровательна выглядишь», «Такая девочка-девочка», «Шубка прям пушистая, но цвета темные», «Такая хорошенькая без макияжа», «Даже узнать сложно. Я бы мимо прошла», «Шубка вам прибавила объема», — стали писать пользователи Сети.

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