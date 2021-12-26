По-зимнему стильно: Климова в стеганом пуховике цвета молока и модной шапке отметилась на отдыхе

Актриса поддержала дочку на концерте и решила провести время на природе и понежиться в спа-салоне после насыщенного дня.

Екатерина Климова является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей в фильмах и сериалах. А прославила ее дилогия «Мы из будущего». Примечательно, что в 43 года она может похвастаться стройной фигурой.

Не удивительно, что артистка никогда не была обделена внимание со стороны мужчин. В 2019 году она развелась с третьим мужем Гелой Месхи. У них подрастает дочка Изабелла. От прошлых отношений у нее также есть дочка Елизавета и сыновья: Матвей и Корней.

Накануне Климова посетила отчетный концерт младшей наследницы, которая занимается танцами в школе «Тодес». Малышка в серебристом пуховике, фатиновой юбке и вязаной алой шапке зажигательно станцевала на сцене. Мама за ней наблюдала из зала. Потом Изабелла впервые даже дала интервью.

На следующий день Екатерина устроила себе отдых в спа-салоне. Она поделилась кадрами, на которых позировала в белом стеганом пуховике и вязаной шапке, которые в моде в этом сезоне. Потом актриса устроила променад. Она насладилась снежной погодой.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Вообще не стареете», «Так просто одеты, но белый вас освежает», «Безумно красивая», «Вот это мамочка», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали кадры подписчики. Добавим, что пуховики-дутики стали трендом сезона. Такой пуховик есть и у Ани Лорак.

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