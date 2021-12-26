«Какая же прекрасная зима»: Кудрявцева в модном пуховике-баллоне покаталась с дочкой на катке

Телеведущая привела Мария Макарову в Парк Горького. Девочка в очередной раз встала на коньки, но уже с мамой, а не с папой.

Лера Кудрявцева ведет передачу «Секрет на миллион», а также «Звезды сошлись». Она работает на телевидении большую часть жизни. Леру регулярно зовут на премии, фестивали и концерты.

Не так давно она вела «Песню года», где отметилась в вечернем платье. В обычной жизни телеведущая предпочитает носить более удобные наряды. Вместе с Игорем Макаровым она растит дочку Марию. Она зачастую гуляет с ней, катает на санках, а недавно пара сводила кроху на утренник.

Обычно Кудрявцева каждую свободную минуту проводит с семьей. 25 декабря она посвятила выходной дочке. Телеведущая сводила малышку в Парк Горького, где они покаталась на катке.

50-летняя блондинка была в спортивном костюме синего цвета и модной пуховике-баллоне с принтом. Мария облачилась в розовый пуховой комбинезон и шапку. Девочку раньше учил кататься папа, который является хоккеистом.

«Какая же прекрасная зима в России! А на катке вообще класс», — отметила звезда.

Потом Лера устроила променад. Ее наследница с любопытством разглядывала новогодние инсталляции и фигурки животных. Мария в свои три года хорошо разговаривает и порой командует дома.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили Кудрявцева комплиментами и отметили, что дочка у нее растет красавицей. «Очень умная, воспитанная, а главное забавная девочка», «Ваша Маша всех поражает», «Ну что за чудо в розовом», «Какие вы классные», «Это очень мило», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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