«Какая горячая»: Ольга Серябкина выдающимся бюстом напомнила Валю Карнавал

Поклонники остались без ума от нового образа жгучей брюнетки.

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-солистки группы Serebro Ольги Скрябиной появилась фото в бархатном платье цвета ночи с акцентом на выдающейся груди.

Исполнительница нарядилась в короткое платье на тонких серебристых бретелях. Наряд брюнетки не скрыл ее пышные формы. Серябкина приоткрыла ротик и взмахнула длинными волосами.

Поклонники пышногрудой певицы остались в восторге от фигуры недавно родившей знаменитости. Фолловеры Ольги Серябкиной отметили, что исполнительница возвращает свой образ времен участия в группе Serebro.

«Серябкина выиграла эту жизнь, даже девочки сошли с ума от нее», «Сногсшибательная мамочка», «Какая горячая, показалось, что это Карнавал», «Узнаю прежнюю Олю», «Красотка с сочными формами», «Невозможно отвести глаза от такой красоты», «Тебе так идут длинные волосы», «Роскошная женщина с идеальной фигурой», – оставили поклонники певицы комплименты под фото.

Напомним, ранее Ольга Серябкина поразила новой прической, которую сделала после родов.

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