В гостях у бабушки: дочка Орбакайте в леопардовом платье повеселилась с двойняшками Лизой и Гарри

Клавдия Земцова отметила Новый год с родными, а также другими гостями в замке в деревне Грязь у Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте привыкла к регулярным выступлениям. Если год назад большую часть времени она проводила с семьей, то в этом году певица возобновила гастроли, снялась в новых фильмах, а также приняла участие в новогодних концертах. Но порой на светских раутах ее сопровождает муж Михаил Земцов. Все чаще выходит в свет и ее дочка Клавдия, которой девять лет. Она тоже любит наряжаться, как мама.

А вот на этот раз дочка Орбакайте побывала в гостях у бабушки. Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным устроили дома праздник. Их дети Лиза и Гарри вместе с одноклассниками повеселились.

Они выполняли задания аниматоров, видели фокусы и поужинали в зале. Клавдия облачилась в бирюзовое платье с леопардовым принтом. Лиза с радостью ее обняла. Они все вместе играли до ночи.

Кульминацией праздника стал хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Даже Пугачева вышла на улицу в белой шубке. Потом все насладились салютом.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Клавдия подросла. «Какие вы все красивые!», «Клавдия папина дочка», «Такие дружные малыши», «Роскошный праздник и все счастливы», «Сколько детям для счастья надо, собраться вместе и поиграть», «Лиза и Гарри крутые», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.