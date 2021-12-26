«Бомбически прекрасны»: Лена Летучая в топе засветила роскошные формы

Телеведущая эффектно прошлась и села в люксовую машину к мужу.

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Ревизирро» Лены Летучей появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала прелести своего подтянутого тела.

Летучая в черных кроп-топе и юбке плиссе продефилировала на отдыхе в Майами. Блондинка собрала волосы и подвела губы яркой помадой. А на ногах знаменитости красовались остроносые туфли с ярким сиянием.

Елена эффектно прошлась, прикрывая глаза прямоугольной оправой. Телеведущая села в дорогую машину, где ее ждал красавец-муж.

Фанаты Летучей отметили, что знаменитость ни в чем себе не отказывает и наслаждается жизнью. Фолловеры остались в восторге и от фигуры блондинки.

«Нельзя быть такими крутыми», «Нужно жить на полную катушку, великолепная», «10 раз пересмотрела», «Роскошная Елена, и чувство юмора на пьедестале», «Бомбически прекрасны», – восхитились поклонники Летучей ее обворожительным образом.

К слову, знаменитость уже не в первый раз хвастается своими формами. Напомним, ранее Лена Летучая наклонилась в лифе на пляже и продемонстрировала наливную грудь.

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