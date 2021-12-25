Мамина любовь: Лиза Галкина в розовом пуховике-дутике прильнула к Алле Пугачевой во время праздника

Максим Галкин показал, как двойняшки отметили Новый год со своими одноклассниками у них в деревне Грязь.

Максим Галкин обычно часто ездит на съемки и гастроли. Однако дома его всегда ждут дети Лиза и Гарри, а также жена Алла Пугачева. В этом году супруги не раз появлялись на публике и ходили в гости.

Иногда с собой они брали двойняшек. Малышам уже исполнилось по восемь лет. Они ходя во второй класс в престижную школу. На этот раз родили решили устроить для них праздник и пригласили в замок в деревне Грязь их одноклассников.

Гостей развлекали аниматоры, облаченные в разные костюмы. Галкин поделился видео, на котором Лиза с белом платье и ее брат ходят из комнаты в комнату, выполняя квесты.

Для детей также был устроен праздничный ужин. А вот вечером они вышли на улицу, где у нарядной елки в саду их ждали Дед Мороз и Снегурочка. Дети стали водить хороводы. Лиза уже переоделась в джинсы, розовый пуховик-дутик и шапку с помпоном. А Гарри был в длинном горчичном пуховике.

Когда начался салют, дочка с нежностью прильнула к Пугачевой. Они вместе наслаждались красочным действом. К слову, в гостях у них была и дочка Кристины Орбакайте Клавдия. Она всего на два года старшей двойняшек.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какие хорошенькие все», «И без всякого пафоса, и дети играют», «Как это прекрасно, не на показуху ради себя, а с душой для деток», «Представляю, какой шикарный подарок для всех детей», Приятно смотреть на счастливые лица», — прокомментировали пост подписчики.

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