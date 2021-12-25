«Для меня это дно!»: Ольга Бузова высмеяла откровенный танец девушки за соседним столиком

Артистка отметила, что никогда больше придет в заведение, где бывают такие развязные особы.

Исполнительница Ольга Бузова оставила в своем Telegram-канале ролик с участием незнакомки в очень коротком платье с откровенным декольте. Девушка вызывающе себя вела. И это не понравилось артистке.

Ольга заявила, что пришла послушать любимого исполнителя Jony и поздравить знакомых с открытием караоке. Но танец девушки за соседним столиком испортило вечер Бузовой.

«Еду в аэропорт… Спала два часа, но это не важно. Это мой выбор и моя жизнь. Хочу поговорить о другом… Как может в 21 веке женщина требовать к себе уважения, если мы видим такое… Чтобы вы понимали, это элитное мероприятие, открытие караоке моих друзей, где выступает Jony. Ее стол напротив нашего, и, да, мы тоже танцуем, и на стол можем залезть, но, я не хочу видеть в своем окружении такое днищенское дно и такое поведение!», – заявила Ольга.

«Причем мы с девочками наблюдали за поведением мужчин, они бежали… Девочки мои! Пожалуйста! Берегите честь и достоинство… Это реально важно! В общем, в это место я больше не пойду. Если таким дамам место там и их не выпроваживают… Я не хочу такое видеть… Для меня это дно!», – добавила Бузова.

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