Слишком «горячий» контент: Иван Чуйков столкнулся с критикой из-за откровенных фото

Телеведущий не видит ничего провокационного в полуобнаженных кадрах.

Продюсер и шоумен Иван Чуйков признался, что столкнулся с хейтом после публикации снимка в нижнем белье. Знаменитость рассказал, что его обвинили в развращении и публичном размещении слишком откровенного материала.

Чуйков не подозревал, что его фото в трусах вызовет шквал негативных сообщений и угроз. Актер просто хотел продемонстрировать результаты своих тренировок в тренажерном зале. Однако общественность восприняла это иначе.

«Instagram усыпан откровенными (намного откровение этой) фотографиями, и у нас есть возможность ограничить себя от такого контента – просто не смотреть!», – заявил Чуйков в личном микроблоге.

«Я пытаюсь понять, где та грань сексуальности и обнаженки, которую можно демонстрировать? Если все скажут, что это пошло и недопустимо, потому что я в трусах, я удалю весь подобный контент из своего аккаунта», – пообещал телеведущий.

Чуйков верит, что здравый смысл победит, а он сможет и дальше мотивировать себя и своих поклонников совершенствовать свое тело.

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