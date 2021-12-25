Невероятный атлет с кубиками на прессе: как выглядит единственный сын Максима Дунаевского

Дмитрий Шелл уже много лет проживает в Швейцарии, где трудится в банке.

Композитор Максим Дунаевский не так давно в восьмой раз женился. Его избранницей стала музыковед Алла Новоселова. А вот детей у композитора намного меньше, чем было браков. К примеру, сын всего один. Это Дмитрий Шелл, матерью которого является актриса Наталья Андрейченко.

Дмитрий Шелл в свое время взял фамилию второго мужа своей матери – австрийского актера и кинорежиссера Максимилиана Шелла. Этот человек его, по сути, вырастил и воспитал.

В Instagram Дмитрия можно посмотреть, как он сейчас выглядит. Единственный сын Максима Дунаевского — невероятный красавчик. У него красивая фигура и пресс с кубиками. Судя по всему, Дмитрий много времени проводит в спортзалах.

Напомним, что Дмитрий Шелл работает в одном из швейцарских банков, где возглавляет отдел инвестиций. У него есть жена Амелина. А вот внуков знаменитому отцу и не менее знаменитой матери он пока не подарил.

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