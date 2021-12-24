Секси-дива: Наталья Рудова похвасталась «стальным» прессом в сверкающем образе

Актриса полюбовалась преобразившейся фигурой перед встречей с подругой.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала в последних Stories личного микроблога ролик, в котором показала соблазнительное тело в стильном аутфите.

Артистка собралась на встречу в ресторан со своей подругой и дизайнером Викторией Десятниковой. Рудова выбрала в качестве наряда для вечернего променада белоснежную рубашку свободного кроя с глянцевым отливом.

К рубашке Наталья подобрала прямые брюки из светлого денима с разрезами на коленях. Также блондинка пощеголяла новыми дизайнерскими кроссовками в тон рубашке.

А завершил сексуальный образ Рудовой сверкающий кроп-топ на тонких бретелях. Артистка оголила плоский животик и дополнила изделие со стразами такой же переливающейся сумочкой Louis Vuitton с камнями.

Отметим, что недавно актриса похудела на девять килограммов. После долгих ограничений и тренировок знаменитость может смело выгуливать все откровенные наряды. Поскольку Рудова смогла добиться спортивного тела.

Напомним, ранее Наталья Рудова удивила бьюти-преображением. Эффектная блондинка предстала с темными волосами и стрижкой каре.

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