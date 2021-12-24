«Хорошенькая такая»: Янина Студилина в вязаной короткой майке подразнила сочными «дыньками»

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в новом сериале «Сестры» Янины Студилиной появилась фотография со съемок. Примечательно, что поклонники не сразу узнали знаменитость в соблазнительном образе.

Студилина в коротком вязаном топе белоснежного оттенка эффектно подчеркнула упругий бюст, а джинсы с ремнем Gucci обнажили плоский животик стройной блондинки.

«Моя Лена ждет вас. Первые три серии уже вышли. А дальше по одной серии в неделю. Ну а я пока собираю чемодан, угадаете куда летим на Новый год?» — похвасталась Студилина.

Янина появилась в кадре с новой прической и удивила своих фанатов. Мелкие кудри омолодили артистку.

«Какая красавица в белой маечке», «Секси-детка», «Даже не узнала здесь тебя сначала! Ты похожа здесь на другую актрису — Александру Живову», «Очаровашка, балдею от вас», «Хорошенькая такая», «Сексуальная девушка», «Какая ж ты супер, Янина», — написали поклонники Янины Студилиной в комментариях под фото.

Напомним, ранее Янина Студилина принимала участие в шоу «Ледниковой период». Артистка выступала в черном парике и провалила номер.

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