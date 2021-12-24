«Необыкновенной красоты женщина»: внучка Софии Ротару пленила изгибами стройной фигуры

София Евдокименко позировала на пляже во время штиля.

Модель София Евдокименко разместила на личной странице в Instagram свежее фото с пляжного отдыха. Примечательно, что наряд знаменитости не скрыл прелести фигуры родственницы певицы Софии Ротару.

Внучка исполнительницы выбрала неоновое платье из шелка с открытой спиной. Яркий наряд Софии подчеркнул не только стройную спинку блондинки, но и ее упругие ягодицы.

«Какая нежная», «Как мило», «Очень-очень красиво!», «Необычайной красоты пейзаж и сногсшибательная София», «Вот это спинка!», «Какая чувственная», «Необыкновенной красоты женщина», — восхитились поклонники Софии ее свежим образом.

Отметим, что Евдокименко давно знакома с модельным бизнесом. София впервые вышла на подиум в восемь лет. Также внучка Ротару обожает чтение, поэтому знаменитость посоветовала несколько любимых книг к прочтению: «Мужество творить» Р. Мэя, «Сладкое место» П. Блума и «Верх иррациональности» Д. Ариэли.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару продемонстрировала соблазнительное тело в кофте с откровенном декольте. Евдокименко подразнила упругим бюстом в наряде на золотой цепочке.

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