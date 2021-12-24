Эффект пуш-ап: Анна Седокова в полупрозрачном корсете продемонстрировала сочные формы

Певица Анна Седокова разместила на личной странице в Instagram ролик с фотосессии в корсетном боди из сетчатой ткани. Пристально, что чувственный наряд почти сливался с кожей загорелой знаменитости.

Казалось, что Седокова оголилась. Однако блестящие вставки на боди опровергли абсолютную наготу артистки.

Анна подчеркнула упругий бюст с помощью лифа наряда, а ножки нарядила в босоножки с бежевыми ремешками.

«Богиня любви и красоты», «Женился бы!», «Потрясающе! Вы вся сверкаете», «Самая красивая, самая лучшая, самая настоящая!», «Вот это фигура!», «Какая эротичная», «Просто пушка!», — восхитились Анной поклонники.

Седокова то страстно смотрела в камеру, то игриво закидывала одну ножку на другую. Не обошлось на фотосессии и без дефиле. Анна, словно кошечка, прошлась и поманила сочными бедрами.

В конце съемки певица резко присела на корточки, слегка раздвинув ножки и показав необычную прическу.

Напомним, ранее Анна Седокова накинула махровый халатик, обнажив «ложбинку греха».

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