«Мой любимый Дмитрий Шелл»: Наталья Андрейченко поделилась редким фото сына и невестки

Наследник в свое время отказался от фамилии отца — композитора Максима Дунаевского.

Актриса Наталья Андрейченко в Instagram опубликовала редкое фото своего сына от первого брака Дмитрия и его жены Амелины. На кадре она запечатлены с принцем Монако — Альбером.

«Мой любимый сын Дмитрий Шелл и его жена Амелина с моим любимым принцем Монако — Альбером, с отцом которого я была дружна». Наталья Андрейченко

«Мама, я тебя люблю», — написал в подписи под кадром Дмитрий Шелл.

Напомним, что Дмитрий Шелл у Натальи Андрейченко появился на свет в 1982 году. Его отец — композитор Максим Дунаевский. Известно, что много лет назад Дмитрий взял фамилию отчима, второго мужа Андрейченко австрийского актера Максимилиана Шелла. С отцом Дмитрий не общается. Он работает в одном из швейцарских банков.

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