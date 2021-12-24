«Поза сломанной куклы! Сдобу придавила»: пассия Тимати в шпагате сверкнула «набухшими» ягодицами

Саша Дони, по слухам, стала новой подружкой рэпера Тимати. После участия в проекте «Холостяк» музыкант какое-то время появлялся на публике с победительницей шоу, свой потенциальной невестой Катей Сафаровой. Однако потом Юнусов ушел в тень, поговаривают, даже на Мальдивы, где отдыхала его дочка Алиса с бабушкой Симоной, рэпер летал именно с Дони. Однако ни Тимати, ни его пассия на эти слухи никакого внимания не обращают. Мама Юнусова и вовсе утверждает, что вокруг ее сына постоянно вьются красотки.

Пока фанаты спорят о том, с кем рэпер проводит свой уикенд, 19-летняя киевлянка Саша Дони сверкает фигурой в лосинах в спортзале, демонстрируя идеальный продольный шпагат. Пассия Тимати эффектно подчеркнула упругие ягодицы, дав понять, что она не пропускает тренировки и следит за питанием. На ее теле нет ни грамма жира или целлюлита. Выглядит Дони просто восхитительно и заслуживает комплиментов.

«Булки наготове? Вся размялась??», «Какая-то неестественная поза, одна нога согнута в колене, другая — висит в воздухе!! Что за кузнечик на йоге??», «Какие взбитые булочки топорщатся», «Хороша озорница!!», «Тимати мимо такой уж точно не пройдет!! Какие таланты пропадают», «Поза сломанной куклы?? Сдобу придавила», «Булочки с пылу, с жару! Какие набухшие округлости пониже спины», «Всех приворожила», «Стрекоза!» — пишут подписчики на фан-страничке модели.

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