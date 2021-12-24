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«Мы связаны на всю жизнь»: Кейт Уинслет расплакалась, встретив Ди Каприо впервые за три года

Из-за пандемии бывшие партнеры по «Титанику» не виделись долгое время.

«Мы связаны на всю жизнь»: Кейт Уинслет расплакалась, встретив Ди Каприо впервые за три года
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на премии «Оскар» в 2016 году. Фото: globallookpress.com

На днях звезды «Титаника» Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо встретились в Лос-Анджелесе, и это была их первая встреча за три года.

Так уж вышло, что из-за работы и пандемии актерская пара долгое время не могла пересечься и даже выпить вместе кофе. И для 46-летней Уинслет это было тяжелое испытание, о чем актриса рассказала в интервью изданию The Guardian.

«Я не могла перестать плакать. Я знаю его полжизни! — поделилась Кейт о долгожданной встрече с Лео. — Мы не могли покинуть наши страны. Как и многие друзья по всему миру, мы соскучились друг по другу из-за «ковида». Он мой друг, очень близкий друг. Мы связаны на всю жизнь».

Журналист, разговаривавший с актрисой по телефону, отметил, что на этих словах она, скорее всего, всплакнула.

Напомним, в 1997 году вышел культовый фильм «Титаник», в котором Уинслет и Ди Каприо сыграли главных героев-любовников. Тогда им было чуть больше двадцати лет. Позже они сыграли супружескую пару в драме «Дорога перемен» 2008 года.

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«Титаник»голливудские звездызвезды на карантинеКейт УинслетЛеонардо Ди Каприо