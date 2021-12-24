«Мне не до дешманских интриг»: Костенко ответила, почему реагирует на высказывания Бузовой

Модель, недавно ставшая мамой в третий раз, уверяет, что этот скандал ей совершенно не нужен.

После скандала на премии Fashion TV, когда Ольга Бузова столкнулась со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и «проехалась» по нему нелестными высказываниями, в семье футболиста начались проблемы.

Его молодая жена-модель Анастасия Костенко, которая совсем недавно родила спортсмену третьего ребенка, остро реагирует на публичные оскорбления в адрес своего мужа.

На днях один из подписчиков спросил 27-летнюю девушку, почему она обращает внимание на эту ситуацию. У нее ведь есть семья, дети, молодость и красота – зачем опускаться от звездных интриг?

«Потому что меня окунули в это (здесь стоит смайлик «какашка», — Прим. авт.). Мне это ненужно и сейчас совершенно не до дешманских интриг», — цитирует «СтарХит» ответ Анастасии.

Напомним, что бывшие супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов избегали встречаться друг с другом в публичном пространстве, но на днях пересеклись на модной премии. Скандальная певица и телеведущая не выдержала и высказала пару ласковых слов о своем бывшем возлюбленном со сцены, а затем еще написала несколько едких постов в соцсетях об это ситуации.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.