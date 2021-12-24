«Какая же вы потрясающая!»: Валерия отметилась в леопардовой шубке и модных сапожках

Певица на съемки конкурса талантов приехала у броским аутфите. А на сцене она исполнила свой хит в элегантном вечернем платье.

Валерия многим знакома, так как большую часть жизни выступает на сцене. Певица каждый год гастролирует и участвует в телевизионных шоу. К слову, в 53 года она может похвастаться стройной фигурой.

Артистка для выступлений выбирает яркие костюмы и вечерние платья. Она не боится экспериментировать и порой облачается в молодежные образы. Звезда старается не отставать от трендов.

23 декабря она отправилась на конкурс талантов. Валерия стала не только судьей, но приглашенной гостьей. Она появилась на публике в фатиновой юбке и шубке с леопардовым принтом. Образ дополняли белые сапоги с широким голенищем. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. К слову, сапоги-гармошкой стали трендом.

А вот на сцену артистка поднялась в длинном платье в пол. Наряд пастельного цвета с акцентом на талии подчеркнул ее достоинства. Валерия исполнила свой хит «Океаны».

«Сбербанк в течение нескольких месяцев проводил конкурс талантов среди своих сотрудников. Мне посчастливилось стать членом жюри этого мероприятия», — поделилась звезда.

Певица восхитила не только поклонников своими женственными образами, но и молодую невестку Лиану Шульгину. «Какая же вы потрясающая! Не могу! А голос… Мурашки», — заявила она. «Шикарное платье! Просто нет слов! И фигурка»,» Валерия, я вас очень люблю«, «Валерия, Вы образец для подражания! Талант и трудолюбие!», «Такая женственная в этом платье», «Прелесть женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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