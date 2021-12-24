«Вот это распахнула халатик»: пополневшая Бузова в гипюровом боди и чулках блеснула грудью

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. В этом году телеведущая снялась в новых проектах. Она ездила в Африку, где провела месяц на съемках.

Также каждую неделю артистка оказывается в Минске, где выбирает смелые и женственные образы для съемок шоу «Х-Фактор», где является наставницей. В последнее время ей нравится ходить без нижнего белья. Звезда поправилась, что даже не пытается скрывать.

К Новому году Ольга выпустила новую песню, на которую сняла веселый клип. Она поделилась кадрами с бэкстейджа. Артистка отметилась в шелковом халатике и чулках. Туфли на шпильке дополняли ее образ.

Она стала маняще крутить бедрами. Потом телеведущая спустилась по лестнице и распахнула халат. Она оказалась в прозрачном боди, засветив маленькую грудь во всей красе. Бузова стала танцевать, но ее партнер уснул.

Дерзкий образ звезды поразил поклонников. Многие посчитали его слишком пикантным. Ольга получила сотни комплиментов. Но нашлись и те, кто подверг ее критике.

«Оля, ну для доброго видео разоделась», «Какой соблазнительный бодик», «Чулки пригодились», «Такая сочная стала», «Буйки свои выставила», «Ну что за вид?», «Опять срам один», «Не можешь без оголения и свои танцев?», «Какая соблазнительная чика», «Вот это распахнула халатик», «Парень в отключке», — прокомментировали кадры подписчики.

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