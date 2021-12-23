«Ну что за срам!»: Глюкоза в прозрачном платье повиляла «сдобой» в трусиках-танга прямо на сцене

Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как Глюкоза выступает на сцене с малых лет. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Певица может похвастаться точной фигурой. Она уже давно состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым.

Возлюбленный во всем ее поддерживает. Они вместе занимаются спортом. На публике артистка порой без стеснения оголяется, облачаясь в откровенные наряды.

На днях Глюкоза выступила на публике. Для такого случая она выбрала смелый образ. Певица выступила в прозрачном платье с декором в виде ладошек.

Колготки в сетку и ботильоны на каблуке дополнили ее лук. Артистка без стеснения демонстрировала всю красоту ее фигуры. Она блеснула не только изящными бедрами, но и повязала голыми ягодицами в трусиках-танга. Наталья игриво улыбалась.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 35-летняя мама. Одни осыпали ее комплиментами, а другие осудили. «Какие бодры ягодицы», «Глюкоза, ну что за наряд? Все же видно», «Ну что за срам!», «Стринги разлепили попку», «Ну в таком выходить на сцену стыдно», «Фигура красивая», «Попку видно, зачем так делать?», «Скромности вообще нет», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.