«Нет слов»: Ани Лорак в алом мини-платье засветила «ложбинку греха» перед Мотом

Певица для съемок в шоу «Угадай мелодию» выбрала броский образ. Она сразила своих коллег.

Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. В этом году певица записала дуэт с Сергеем Лазаревым. А с наступлением декабря она стала не только давать концерты, но ездить на съемки.

Каждый раз артистка облачается в новые наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. В 43 года звезда еще надеется встретить новую любовь.

23 декабря Лорак отправилась на новых съемки. На этот раз она оказалась в студии шоу «Угадай мелодию». Певица для такого случая выбрала алое платье-жакет с глубоким декольте и перьями на плечах.

Она дополнила образ туфлями-лодочка на шпильке. На ее шее блестело колье. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) встретилась в Александром Панайотовым и Мотом. Их сразу рассмешил ведущий Александр Пельш.

Для такого случая Лорак спела вместе с Мотом. Она лишила своих коллег дара речи. Постройневшая певица не только обнажила стройные ноги, но и засветила «ложбинку греха».

«Замечательная компания, поиграли в „Угадай мелодию“», — написал Панайотов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за дива», «Красота неземная», Как на вас мужчины смотрят«, «Ох, львица», «Нет слов», «Какое платье, вы прям роковая женщина», «Выглядите потрясающе», «Грудь прям манит», «Ножки просто идеальные», — прокомментировали пост подписчики.

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