«Яркий и сочный»: Анна Калашникова в лимонном бикини и тапках Hermes позировала возле елки

Артистка поделилась фото соблазнительного наряда на отдыхе в Абу-Даби.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анны Калашниковой появился свежий снимок в сексуальном аутфите на улочках Абу-Даби. Знаменитость показала чувственный образ Снегурочки 18+.

Калашникова на отдыхе в Арабских Эмиратах прогулялась по территории отеля, который украсили перед новогодними праздниками. Анна составила монохромный образ при помощи бикини со стразами и разлетающейся накидки.

Певица подчеркнула сочную грудь и плоский животик лимонными трусиками и лифом с переливающимися камнями.

Калашникова накинула сверху легкий халатик и добавила очки с острой оправой, а также тапочки люксового бренда и массивные серьги.

«Какая яркая и божественная красавица! Анна, какая красота неописуемая», «Какая Снегурочка!», «Фасон накидки обалденный», «Ну что за дива!», «Какая же вы яркая», «Какой яркий и сочный наряд! Вы прям настроение подняли благодаря такому позитивному цвету!» — отметили поклонники Калашниковой, увидев свежее фото телеведущей.

Напомним, ранее Анна Калашникова перед родами улетела греться под солнцем Арабских Эмиратов. Возлюбленный модели подарил знаменитости и ее сыну Дане отдых в Абу-Даби. Так Калашникова спасается от депрессии.

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