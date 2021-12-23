«Цвет настроения – красный»: Ханна в кровавом платье-бюстье похвасталась страстной походкой

Исполнительница презентовала новый концертный образ со шнуровкой по бокам.

Жена владельца музыкального лейбла Black Star Пашу — певица Ханна — разместила на личной странице в Instagram новый ролик, в котором показала яркий образ для выступлений.

Примечательно, что платье с акцентом на сочных прелестях фигуры Ханны взбудоражило поклонников артистки.

Певица отдала предпочтение алому цвету. Новый концертный аутфит Ханны состоял из платья-бюстье длины мини. Наряд с сексуальной шнуровкой по бокам подчеркнул покатые бедра Ханны. Исполнительница добавила к образу длинные бархатные перчатки ярко-красного цвета.

Также Ханна подобрала к концертному образу длинные сапоги. Глянцевая обувь обтянула соблазнительные ножки артистки.

«Цвет настроения — красный», — похвасталась Ханна.

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Поклонники блондинки с эффектными формами остались в восторге от нового сексуального костюма Ханны:

«Можно пересматривать вечно», «Классный костюм, как ваш муж одну на концерт отпускает…», «Классная чика», «Самая красивая и роскошная», «Женщина-огонь», «Сногсшибательно».

Напомним, ранее Ханна рассказала о желании продать свой бизнес в Майами. Бывшие сотрудники салона певицы признались в задержках зарплат и нарушениях законов.

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