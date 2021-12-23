«О, поплыла от фотошопа? Одна грудь выше другой»: Чехова на корточках в бассейне развела бедра в стороны

Одна из самых сексапильных ведущих на ТВ изящно поплескалась в воде.

Анфиса Чехова дала жару! Телеведущая позировала в бассейне, щегольнув сексапильной фигурой и наливным бюстом в мокром бюстгальтере с эффектом пуш-ап. Поклонники тут же обратили внимание, что звездная красотка «перемудрила» с соблазнительной позой, утянув свои «спелые арбузики». Многим показалось, что Чехова переборщила с фотошопом, из-за чего одна окружность ее груди чуть сплющилась, приподнявшись выше.

«Тигрица, однозначно!», «Есть вопросики, а что у нее с бюстом?? Как будто мышцу потянула», «О, поплыла от фотошопа?? Одна грудь выше другой», «Мячики полопались??», «Сдавила так, что аж одно полушарие груди меньше стало на вид казаться», «Зачем так утягивать-то??», «Когда переборщила с пуш-ап», «Шикарная фигурка», «Просто богиня!» — написали фолловеры.

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