Раздвинула ноги и взмахнула локонами: Савельева в черном мини-платье изящно обнажила прелести фигуры

Певица поделилась пикантным видео. Поклонники были сражены тем, как она выглядит.

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она не скрывает, что любит выступать на публике. Еще в то время, когда певица выступала в группе «Фабрика», ей удавалось выделяться.

Кудрявая блондинка никогда не была обделена вниманием мужчин. Примечательно, что ее покорил актер Кирилл Сафонов. У пары подрастает сын Леон. После родов звезда быстро вернулась в форму.

Обычно Саша хвастается новыми нарядами. Так как она обладает стройной фигурой, ее регулярно зовут на фотосессии. На этот раз певица решила показать кадры с фотосессии. Она позировала на стуле в черном мини-платье и туфлях на шпильке.

Ее бюст обрамляли кружева. Артистка раздвинула ноги и взмахнула копной волос. Савельева засветила прелести фигуры. Она показала изящные рельефные щиколотки.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие отметили, что певица выглядит очень женственно. «Моя невероятная Сашуля», «Какие у вас идеальные ноги», «Сидите вы очень пикантно, особо опасно», «Какая страсть в этом взмахе», «Вы источаете привлекательность», «Ноги просто бомба», «Саша, какая красота! Это вы для мужа позируете?» — прокомментировали пост подписчики.

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