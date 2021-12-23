«Надувная? Стоит и без пуш-ап»: пассия Тимати сверкнула заповедной «тропинкой» меж грудями в «бодрой стойке»

Новая пассия рэпера Тимати хороша собой. 19-летняя киевлянка Саши Дони в путешествиях то и дело щеголяет в мини-бикини, едва прикрывая свои упругие девичьи прелести. При этом хейтеры уверены: манекенщица сделала пластику груди, уж слишком крепкой и взбитой на вид кажется ее выдающийся бюст. Однако подруга музыканта на эту тему не распространяется и своим завистникам не отвечает.

Часть фанатов 19-летней киевлянки считает, что Саша вполне осознанно оголяется на публике, чтобы привлечь к себе внимание рэпера Тимати. Выглядит модель весьма и весьма соблазнительно. Так, Дони сверкнула «заповедной тропинкой» меж грудями в «бодрой стойке». От такого зрелища мужская часть подписчиков модели потеряла дар речи.

«Все так и ахнули! Бомбита», «Словно надувная! Стоит и без пуш-ап», «Свою «заповедную тропинку» меж грудями показала», «Как у нее так упруго все топорщится под майкой??», «Молодая еще, вся так и манит, так и зовет!!», «Озорница!» — пишут фолловеры.

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