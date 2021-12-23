Грех прятать!: Валя Карнавал с нижним бельем наружу сомкнула свои «футбольные мячики»

Блогер Валя Карнавал поделилась свежим снимком в Stories личного микроблога. Знаменитость позировала с приоткрытым ртом, акцентировав внимание поклонников на своих шарообразных формах.

Жгучая брюнетка недавно выпустила музыкальный трек «Плохая девочка». В реальной жизни Валя тоже не отличается примерным поведением. Карнавал активно демонстрирует, что повзрослела и не боится собственной сексуальности.

Исполнительница нарядилась в кожаное платье и приспустила тонкие бретели обтягивающего наряда. Платье-бюстье с глубоким декольте не удалило сетчатый бюстгальтер Карнавал.

Нижнее белье сомкнуло пышные груди бывшей возлюбленной Егора Крида, выставив наружу «ложбинку греха».

Валя Карнавал сделала яркий макияж с акцентом на глаза. А сочные губки молодая артистка подчеркнула прозрачным блеском.

Карнавал приоткрыла сверкающий ротик и подразнила оголившимися грудями размером с крупный кокос.

Напомним, ранее Валя Карнавал показала себя в шелковой рубашке фиолетового цвета. Примечательно, что певица застегнула наряд на одну пуговицу, которая едва сдерживала сочную грудь знаменитости.

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