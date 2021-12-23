Нежность и элегантность: Кудрявцева покрасовалась в шелковом платье в пол сливочного цвета

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она ведет шоу «Секрет на миллион», а также передачу «Звезды сошлись». На съемках Лера появляется регулярно. Стилисты подбирают для нее женственные костюмы и яркие платья.

В 50 лет она может похвастаться стройной фигурой. В обычной жизни телеведущая носит как уютные пуховики, так и дубленки с мехом. А так как близится Новый год, она пополнила гардероб обновками.

На этот раз Лера покрасовалась во время фотосессии в шелковом платье в пол сливочного цвета. Наряд с пышными рукавами-фонариками скрыл ее фигуру. Нежный образ подчеркнул загорелую кожу.

Телеведущая позировала в наряде, который дополнила серебристыми лодочками. Кудрявцева покружилась перед камерой, показав стройные ноги. Образ с акцентом на талии струился, когда она двигалась.

К слову, наряд из шелка любит и певица Алсу. У них с Лерой не раз совпадали вкусы. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какая вы роскошная», «Я в шоке, как можно так роскошно выглядеть в 50», «Лера, зачем такой фотошоп? Вы и так прекрасно выглядите!», «Красавица, шикарная, просто прелесть», «Как вам идут эти нежные цвета», «Платье просто бомба», «Как вы очаровательны», «Словно стали моложе», «Сказочный образ», «В этом можно встретить Новый год», — прокомментировали пост подписчики.

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