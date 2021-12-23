Завтрак от папы? Лиза Галкина до школы за обе щеки съела бутерброд с колбаской на кухне в родовом гнезде

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Алла Пугачева призналась, что с юности привыкла к самой простой еде. Домашнюю кухню без изысков предпочитает и старшая дочка певицы 50-летняя Кристина Орбакайте. На завтрак они едят каши, на обед варят супы — куриные и рыбные, делают легкие салатики.

А вот Примадонна разрешает своим детям — восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе — лакомиться тостами с маслицем. Так, когда завтрак до школы наследникам готовит Максим Галкин, они могут съесть тонко нарезанную колбаску или ветчину.

В Storeis микроблога шоумен показал, как двойняшки с аппетитом за обе щеки уплетали колбаску. Причем обошлись дети и без особых деликатесов или сладостей. К примеру, Лиза успела поделиться своим любимым блюдом. Так, малышка рассказала, что просто обожает гречневую кашу с красной икрой. Хотя отец в шутку советовал Лизе сказать, что ей нравится баклажанная икра.

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