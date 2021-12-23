«Трусики болтаются между ног»: Клава Кока в нелепых стрингах привлекла внимание к «зоне бикини»

Юная звезда «ТикТока» смело обнажилась на пляже, но не учла один тонкий момент.

Клава Кока, наслаждаясь пляжной мини-фотосессией, не обратила внимание на то, как низко спустились ее трусики. При этом купальник на бедрах «провисал» так, словно певица перепутала мужскую модель трусиков с женской. Фанаты тут же подшутили, что поп-дива щеголяла на пляже в плавках, которые подошли бы какому-нибудь крепкому парню.

Многие обратили внимание на то, что белье Коки странно топорщилось в «зоне бикини». Однако сама певица этим едким комментариям никакого значения не придала. Кока уже давно привыкла к хейту и не видит смысла отвечать завистникам.

«Трусики болтаются между ног, как будто модель для парней! Ну вы понимаете, пространство нечем заполнить», «Зато привлекла внимание к зоне бикини», «А что, простите, с трусами у нее?? Почему так ткань топорщится?», «Такое чувство, что плавки с пробегающего мимо мужика сняла», «Купальник ни о чем, сжечь его!! Весь вид портит только», «Спереди нелепица какая-то», «Мда… это плавки? И мне кажется, что мужские», «Во мода пошла, парни в юбках, девчонки в их трусах», — шутят фолловеры.

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