«Лола, спасибо за доверие!»: Лолита стала главной героиней новогоднего фильма Ивлеевой

Новогодний фильм Насти Ивлеевой, который выйдет на ее YouTube-канале 28 декабря, будет называться «Обмен желаниями».

Об этом популярный блогер сообщила в Instagram, отметив, что главную роль в ее новой картине сыграла певица Лолита Милявская.

«Лола, спасибо за доверие! Ты лютый трудоголик! Я теперь еще больше восхищаюсь твоей выносливостью, профессионализмом и магическим артистизмом! Ты — икона!» — написала Ивлеева, выложив фотографии с Милявской.

На фото видно, что две звезды приготовили вместе оливье, испытали тягость похмелья и даже устроили проблемы полиции. Что ж, остается только ждать, когда состоится релиз этого новогоднего приключения.

Настя рассказала, что ее команде пришлось снять фильм в очень сжатые сроки, без сна и отдыха, но они справились с этой задачей, и Лолита тоже самоотверженно включилась в работу.

Ивлеева отметила, что после ее новогоднего фильма с Галкиным, вышедшего в конце 2019-го, ничего выдающегося в российском сегменте YouTube так и не появилось, и теперь она смело может удивлять зрителей новыми идеями праздничного перфоманса.

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