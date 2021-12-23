Словно в каплях росы: Ани Лорак в соблазнительном наряде поманила «сочными» бедрами

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Многих певица восхищает не только вокалом, но и красотой. Она не раз получала комплименты от Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова.

Однако после развода с турецким бизнесменом пока свое счастье артистка не обрела. При этом она продолжает удивлять поклонников.

В 43 года Лорак обладает точеными формами. Она не скрывает, что занимается спортом. На сцене певица зачастую блистает в роскошных нарядах. Недавно она выступила на свадьбе бизнесмена в золотистом комбинезоне.

А вот на новогодних съемках артистка отметилась с афро-кудрями и шортиках. Теперь Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) опубликовала фото с одного из выступлений.

Она позировала в боди с глубоким декольте и колготках в стразах. Лорак показала соблазнительную ложбинку греха, а также подчеркнул изящные бедра. Поклонники осыпали звезду комплиментами. Она взбудоражила их своим видом.

«Ножки обалденные», «Каролина, какая вы роскошная», «Это декольте просто с ума сводит», «Слюнки подберите», «Ах, бедра в стразах, так маняще переливаются», «Образ просто идеальны», «Диву видно сразу», «Ну как вам удается так выглядеть», «Шокируете», «Бедра просто, как две маковые булочки», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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