«Это награда моя!»: Кудрявцева засняла дочку в платье с воротничком в престижном садике

Телеведущая сама забрала Марию Макарову. Девочка сообщила, что стала лидером недели в своей группе.

Лера Кудрявцева работает на телевидении большую часть жизни. Она не скрывает, что в Москву ее привез первый муж Сергей Ленюк. Телеведущая подарила барабанщика из группы «Ласковый май» сына Жана. Но супруги расстались.

Она долго искала свое счастье. Теперь Лера живет с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Они вместе уже восемь лет и растят трехлетнюю дочку Марию.

Недавно девочка побывала с папой на катке. А вот Кудрявцева любит кататься на санках с наследницей. На днях она побывала на первом утреннике Марии. Девочка исполнила роль снежинки, растрогав родителей.

Телеведущая часто показывает, как малышка разговаривает и командует дома. А вот 22 декабря она пришла забирать ее из престижного садика при гимназии имени Е. М. Примакова.

Мария была в синем платье с воротничком. На ее груди был не только герб, но и значок. В руках она держала грамоту.

«Маша, а что это у тебя, скажи?» — спросила Лера. «Это значок „Лидер недели“, а это награда моя!» — похвасталась малышка. «Ты лидер, да? Моя ты умница! Молодец! Я тебя поздравляю!» — сказала ей мама.

Поклонники тоже восхитились голубоглазой девочкой. Многие отметили, что она растет красавицей, как мама. «До чего хорошенькая», «Просто чудо, а не ребенок», «Такая она артистка», «Лера, это ваша копия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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