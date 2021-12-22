«Спасибо, что в трусиках»: Брежнева в шелковом платье с разрезом блеснула бедрами на столе

Певица на съемках отметилась в пикантной позе. Наряд едва прикрыл красоту ее форм.

Вера Брежнева уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Она не скрывает, что у них в семье царит идиллия. При этом певица не только часто находится в разъездах, но регулярно выступает в пикантных нарядах.

Она носит не только мерцающие топы и боди с бахромой. На новых съемках звезда отметилась в комбинезоне со стразами, в котором выглядела словно голая.

Но для видео на хит «Бриллианты» Вера отметилась и в других образах. Многим понравилось пышное платье принцессы. Но сразить публику певице удалось, когда она предстала в розовом платье-накидке из шелка с капюшоном.

Наряд цвета барби облегал ее обнаженную фигуру. Брежнева забралась на стол и села на корточки, расставив ноги. Она едва не засветила все свои прелести.

Образ артистки дополняли перчатки в тон. Ее окружили мужчины, которые подхватили звезду. Соблазнительный лук Веры взбудоражил фанатов.

«Ну что за дива!», «Какая вы роскошная», «Ну просто сногсшибательная», «Так вы сели эротично», «Будоражите своим видом», «Верочка, какая вы тут горячая», «Спасибо, что в трусиках», «Пирожком к народу», «Наряд вызывает эффект вау», «Вера, неужели вы голая под ним?», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали кадры подписчики.

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