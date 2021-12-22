«А ватрушку прикрыла»: молодая пассия Тимати в мокром купальнике засветила набухшие «лисьи носики»

Саша Дони в Дубае запечатлелась в откровенном виде. Она обнажила свои прелести на улице.

Тимати является заядлым холостяком. Он был в серьезных отношениях с Аленой Шишковой, но оставил ее вскоре после родов. Также рэпер поступил и с Анастасией Решетовой.

С детьми артист с радостью проводит время. А в этом году его заметили в компании киевской модели Саши Дони. Молодая девушка составила ему компанию в отпуске в Греции, а потом была замечена с ним на другом курорте.

Примечательно, что Саша не говорит про свой роман. Однако ее часто сравнивают с бывшими пассиями Тимати. Она регулярно облачается в соблазнительные платья с разрезом.

Модель не стесняется демонстрировать длинные ноги и растяжку. Она на днях приехала в Дубай. Там блондинка повеселилась с подругами. Для галочки Дони запечатлелась в пудровом купальнике в бассейне на улице.

Наряд модели намок. Она без стеснения засветила свою округлую грудь. Купальник с открытыми боками позволил ей обнажить свои прелести.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 19-летняя киевлянка. Многие осыпали ее комплиментами. «Словно голая», «Какая нереальная грудь», «А ватрушку прикрыла», «Лисьи носики набухли», «Фотошопа пачка», «Естественности ноль», «И это нравится Тимати?», «Ну что за конфетка», «Пошло сильно», — прокомментировали пост подписчики.

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