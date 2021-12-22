«Ох, какой вид сзади»: Брежнева в черном мини-платье и на шпильках подчеркнула точеные формы

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Несколько лет она выступала с группой «ВИА Гра». Певица всегда умела выделиться с помощью нарядов. Она признавалась, что знает, как подчеркивать свои достоинства.

Более того, артистка отмечала, что ей важно чувствовать себя и выглядеть женственно. Она зачастую блистает на сцене в соблазнительных образах. А теперь звезда показала лук для модной съемки.

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Если сначала Вера покрасовалась в пышном платье принцессы, то потом она облачилась в черное мини-платье с декором в виде розового фламинго. Певица решила устроить дефиле в роскошном зале. Благодаря наряду она сделала акцент на стройные ноги.

Нюдовые босоножки на шпильке дополнили ее образ. Брежнева подчеркнула осиную талию. Она показала свою идеальную походку.

Поклонники были в восторге от ее необычного и смелого наряда. Многие отметили, что образ идет жене Константина Меладзе. «Как же красиво и роскошно», «Платье с фламинго — так необычно», «Ваши ноги совершенны», «Ох, какой вид сзади», «Платье просто шик», «Хвостиком фламинго виляете», «Нет слов», «Как вы умудряетесь всего так роскошно выглядеть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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