«Какой рельеф»: Муцениеце в серебристом пуховике и лосинах не скрыла мощные бедра

Агата Муцениеце уже длительное время снимается в кино. Актриса с латвийскими корнями очаровала многих зрителей. Она прославилась после сериала «Закрытая школа».

А когда Агата решилась уйти от Павла Прилучного после почти 10 лет брака, так как порой он с ней грубо себя вел, многие коллеги ее поддержали. К слову, карьера звезды пошла в гору. Более того, она похудела и похорошела.

Не так давно Муцениеце приняла участие в «Ледниковом периоде». Она демонстрировала женственные образы на льду и настоящую страсть с партнером Александром Энбертом.

Примечательно, что в обычной жизни актриса носит уютные и практичные образы, но на этот раз она удивила поклонников. Актриса запечатлелась в лифте в серебристом пуховике-дутике и тонких лосинах голубого цвета. Она засветила свои спортивные бедра.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Некоторые посчитали, что она оделась не по погоде, так как в Москве начались морозы.

«Ого, какая вы красивая», «Ноги просто роскошные», «Так и замерзнуть можно! Ноги-то почти открыты», «Агата, какая вы крутая», «Очень рельефные бедра!», «Ауф, какая», «Выглядишь супер! Без макияжа даже лучше», «Какой рельеф», «Даже зимой настоящая красотка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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