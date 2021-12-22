«Ой, мама! Все булочки в песке»: Тодоренко в нежно-розовом монокини обнажила загорелые ягодицы

Регина Тодоренко уже длительное время счастлива в браке с Владом Топаловым. У них подрастает сын Михаил. Примечательно, что бывшая ведущая шоу «Орел и решка» после родов не сразу пришла в форму.

Она признавалась, что переживала из-за лишнего веса. Однако Регина вскоре перестала стесняться своих форм. Она любит носить романтичные струящиеся платья, а не так давно звезда устроила танцы в мини-юбке.

В декабре у большинства звезд напряженный график. Регина также ездит на съемки и участвует в светских раутах. Но на этот раз она поделилась кадром, сделанным в Дубае.

Жена певца предстала на пляже в нежно-розовом монокини. Она не скрывает, что любит проводить время на курорте. Тодоренко выставила напоказ свои ягодицы. Она была без макияжа и укладки. Телеведущая блеснула своими формами.

«Ого, вы умеете привлечь внимание», «Какие пышные формы», «Ну просто красотка», «Как налюбоваться», «Ой, мама! Все булочки в песке», «Такая вы сочная», «Сдобой к народу», «Очень красиво получилось», «Хороша не по годам», Без макияжа вы куколка«, «Так все естественно и красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, Топалов привык ее во всем поддерживать. Он восхищается своей женой.

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