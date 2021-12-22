«На капусте сидела»: внучка Боярского показала свою выдающуюся грудь в купальнике не по размеру

Екатерина свела с ума своих поклонников кадром с Мальдив.

Внучка «главного мушкетера страны» актера Михаила Боярского 23-летняя Екатерина в Instagram показала, как отдыхает на Мальдивах. Она разместила фото в купальнике не по размеру. При этом обращает внимание на себя ее выдающаяся грудь.

«На Новый год улетаете куда-нибудь в теплые страны?» — задала провокационный вопрос Екатерина своим подписчикам.

«Все детство на капусте сидела», «Улетаю на Мальдивы. На двух воздушных шариках», «Эта леди суперкрасотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина — дочь Сергея Боярского, депутата Госдумы. У нее есть сестра Александра, которая на десять лет младше.

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