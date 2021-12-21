Яблочко от яблоньки: Савельева поделилась трогательным фото Сафонова с подросшим сыном

Саша Савельева долгое время выступала с группой «Фабрика». Она признавалась, что ценила этот период. Но несколько лет назад Саша решила начать сольную карьеру. Примечательно, что она решила взять паузу, когда была беременная.

Артистка счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Однако сначала они не думали о детях, а потом не могли завести наследника. Поэтому звезда во время беременности решила посвятить себя семье.

Первое время Саша не показывала сына. Но в этом году певица стала чаще делится кадрами с малышом Леоном. Пара несколько раз брала его в поездки. Накануне артистка пообщалась с поклонниками. Она рассказала, когда перестанет прятать лицо двухлетнего сына. При этом Савельева опубликовала фото, на котором малыш сидит спиной к камере с отцом у озера Комо с видом на горы.

«Когда он осознанно захочет, чтобы его фотографировали и выложили в Сеть. А может не захочет», — пояснила певица, когда покажет лицо крохи.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что они очень гармонично смотрятся. Другие признались, что хоть лицо Леона не видно, у него папино телосложение. Трогательный семейный кадр их умилил. «Какие классные», «У вас чудесный сын», «Просто идеальная фотка», «Мальчик унаследовал от вас лучшее, это и так видно», «Кажется, что он копия папы», «Ну что за милота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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