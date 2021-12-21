«Скромность пропала»: Бородина в платье-бюстье с разрезом засветила рельефные бедра

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она признавалась, что начинала карьеру еще в шоу «Окна», где была продюсером, а потом ей предложили стать ведущей «Дома-2».

За минувшие годы ей удалось поработать с Ксенией Собчак. Потом Бородина несколько лет бок о бок снималась с Ольгой Бузовой. И хоть в кадре они были дружелюбными, когда артистка уволилась, они перестали общаться.

Ранее Бородина называла безвкусицей то, что носит Бузова. А когда телеведущая развелась и стала регулярно выходить в свет в откровенных нарядах. На обвинения в том, что артистка стала выбирать такие же броские наряды, как Ольга, она отвечала, что есть разница между стилем и безвкусицей.

И вот 21 декабря телеведущая приняла участие в фотосессии с кинем. Съемка была выдержана в темных тонах. Ксения облачилась в черное платье-бюстье с разрезом и лаковые ботфорты. Она накинула на плечи черную дубленку.

Телеведущая грациозно выпятила бедра. Она без стеснения позировала перед камерой. После съемок в шоу «Ледниковый период», звезда постройнела.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что у нее безупречные формы. «Просто богиня», «Ксения, какое откровение», «Ой, без трусиков», «Скромность пропала», «Такой разрез. Раньше мне ваши образы больше нравились», «Ну вот, тоже пошли в разнос», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что недавно Бузова тоже примерила лаковые ботфорты.

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